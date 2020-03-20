Турецький футбол пішов на карантин

Новини спорту:Сьогодні в Європі залишився тільки один активний чемпіонат - в Білорусі.

Чемпіонат Туреччини з футболу призупинили на три тижні у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, повідомляє Reuters.

Обмеження також торкнулися національних першостей з баскетболу та волейболу. На сьогоднішній день в Туреччині зафіксовані більше сотні випадків зараження коронавірусів COVID-19.

На минулих вихідних в місцевій Суперлізі відбулися матчі 26-го туру, лідирують в чемпіонаті "Трабзонспор" і "Бешикташ" (в обох - по 53 очки).

Нині в Європі залишився тільки один активний національний чемпіонат - в Білорусі, де сьогодні проходять матчі першого туру.

Нагадаємо, в турецькій Суперлізі грає п’ятеро українців. У складі "Різеспора" виступають Гармаш, Морозюк і Борячук, за "Кайсеріспор" грає Артем Кравець, за "Сіваспор" грає Рибалка.