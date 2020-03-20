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П'ятниця, 20.03.2020
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Клуби більше не платитимуть 100 мільйонів за гравця

Клуби більше не платитимуть 100 мільйонів за гравця
12:03 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Джанні Інфантіно прогнозує фінансову кризу у світовому футболі.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно прогнозує, що невдовзі суми трансферів та зарплат футболістів суттєво впадуть, повідомляє видання Marca.

"Цифри були завищені, на одного гравця витрачалося 100 мільйонів євро. Але це зміниться, таких трансферів більше не буде. Проблема полягатиме в тому, що клуби, які підписали контракт, ніколи не повернуть ці гроші. Гонорари також знижуватимуться", - заявив Інфантіно.

Раніше з'явилася інформація, що в ФІФА готуються запропонувати засоби та інструменти правового захисту в умовах пандемії коронавірусу, через яку зупинили провідні футбольні турніри по всьому світу. Зокрема, низка клубів – "Вердер", менхенгладбахська "Борусія", "Ліон" і "Хартс" заявили про скорочення кількості своїх гравців.

Коронавірус покорив Ігри нескорених

Нагадаємо, УЄФА вирішила, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.

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ФИФА, УЄФА, Джанни Инфантино, Коронавірус.
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