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Євро-2020 не замінить назву

Євро-2020 не замінить назву
18:53 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Незважаючи на перенесення, назва залишиться колишньою.

Чемпіонат Європи, попри перенесення на 2021 рік, збереже офіційну назву УЄФА Євро 2020.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Через епідемію коронавірусу Євро-2020 був перенесений на 2021 рік і пройде орієнтовно з 11 червня по 11 липня. Ігри турніру повинні прийняти 12 міст в 11 країнах Європи 12 футбольних асоціацій.

Через епідемію коронавірусу були перервані майже всі спортивні змагання, включаючи всі європейські футбольні турніри, крім чемпіонату Білорусі.

Коронавірус покорив Ігри нескорених

За даними на 20 березня за все в світі виявлено понад 234 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.

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УЄФА, Євро-2020, Євро, Євро-2021.
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