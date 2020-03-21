Футболістів Серії А просять пожертвувати свої зарплати

Новини спорту:Гроші потрібні для порятунку малих клубів Серії А від банкрутства.

Футболістів елітного італійського дивізіону попросять пожертвувати своєю зарплатою за березень заради порятунку менших клубів Серії А, повідомляє видання AS.

Відповідне питання підняли на конференції між клубами Серії А і Федерацією футболу Італії (FIGC). Для схвалення ініціативи потрібна згода самої FIGC, а також союзу футболістів.

Менші клуби Серії А ризикують стати банкрутами у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, яка зупинила футбольні змагання по всій країні.

На конференції також обговорювали питання повернення команд до тренувань. «Лаціо» і «Наполі» готові відновити заняття, але поки що їх плани проблематичні через введеного в країні надзвичайного стану.

Нагадаємо, Італія - друга країна в світі за кількістю заражених на COVID-19 (47 тисяч людей). Італійці вже обійшли Китай за кількістю летальних випадків від вірусу (4 тисячі).