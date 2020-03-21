Президент футбольного клубу пішов лікувати людей від коронавірусу

Новини спорту:Фредеріку Варандаш за фахом військовий лікар.

Чинний президент лісабонського "Спортинга" Фредеріку Варандаш відгукнувся на заклики уряду Португалії та надає медичну допомогу під час пандемії коронавірусу, повідомляє видання ABola.

"Я вже служив країні раніше і знову зроблю це. Буду займатися цим, поки в Португалії військовий стан", - заявив Варандаш.

У президента "Спортинга" є медична освіта, він працював військовим лікарем під час конфлікту в Афганістані. Варандаш призупинив свою армійську кар'єру в 2013 році після обрання депутатом на муніціпіальних виборах.

Після оголошення надзвичайного стану в Португалії всі військові, що перебувають в тривалих неоплачуваних відпустках, повинні повернутися на службу.

Також стало відомо, що Варандаш не прагне зайняти адміністративну посаду, а націлений на роботу в польових умовах.

Нагадаємо, футбольний чемпіонат Португалії призупинений через вірус COVID-19. «Спортинг» в даний момент посідає четверте місце.