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Легендарний футболіст Паоло Мальдіні заразився коронавірусом

Легендарний футболіст Паоло Мальдіні заразився коронавірусом
09:08 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Позитивний тест здав і його син Даніель.

Технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні і його син Даніель здали позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "Мілана".

51-річний екс-капітан "россонері" контактував з людиною, яка заразилася коронавірусом. Незабаром у Паоло Мальдіні стали проявлятися симптоми, а сьогодні прийшов позитивний результат.

Паоло і Даніель почувають себе добре. Вони вже провели два тижні в ізоляції вдома. Тепер батько і син Мальдіні залишатимуться в карантині до тих пір, поки клінічно не буде встановлено, що вони одужали.

Даніель Мальдіні

Сьогодні нападник "Ювентуса" Пауло Дібала став третім гравцем "Ювентуса" з COVID-19 після захисника Даніеле Ругані і півзахисника Блеза Матюїді. У Серії А вірус COVID-19 підтвердили у шести футболістів "Сампдорії", трьох гравців "Фіорентини" і півзахисника "Верони" Маттіа Дзакканьї.

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Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на невизначений термін зупинили чемпіонат Італії. Згодом скасували матчі і в інших європейських лігах, в тому числі і в Україні.

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ФК Милан, Паоло Мальдини, Андрій Шевченко, Коронавірус.
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