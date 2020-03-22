Карпати не підписали Фран Соля за смішні гроші (Відео)

Новини спорту:Олег Смалічук розповів про Фран Соля, Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших.

Колишній функціонер "Карпат" Олег Смалійчук каже, що рік до підписання контракту із київським "Динамо" Фран Соль міг стати гравцем львівського клубу.

Тоді"Карпати" могли підписати гравця за смішну суму коштів.

Про це він розповів у інтерв'ю у програмі ТаТоТаке у YouTube.

Олег Смалійчук відповів, що "Карпати" цікавились Франом Солем за рік до того, як він перейшов у "Динамо". Друді знав його за виступами Вільяреалі". Тоді Даріо Друді вже домовився про перехід іспанського форварда за 200 тисяч доларів, але Смалійчук мав обговорити це питання з Петром Димінським

Вони прийшли до мене і кажуть: "Йди говори до Петра Димінського. Відповідаю: "Я не піду, не візьму на себе відповідальність за футболіста, якого не бачив. Він в Сегунді жодного м'яча не забив". Через рік дивлюсь – він в "Динамо",– розповів Смалійчук в інтерв'ю.

Додамо, що іспанський футболіст Фран Соль у першій половині сезону 2017/18 років у нідерландській Ередивізі відзначився 13 голами, ще 4 голами відзначився у кубку Нідерландів.

Завдяки такій результативності на іспанця звернули увагу ряд закордонних клубів. Найнаполегливішими виявилися "динамівці". Перейшов у "Динамо" з "Віллем ІІ" влітку 2019 року за 3,5 мільйона євро.

За час у київському клубі Соль зіграв за "біло-синіх" 18 матчів, в яких забив 3 голи.

Зазначимо, що Фран Соль у липні 2002 року приєднався до системи мадридського "Реала" й розпочав грати за одну з молодіжних команд клубу, але закріпитись у системі легендарного клубу так і не зумів.

Наразі "Карпати" замикають турнірну таблицю чемпіонату України, відстаючи від "Олімпіка" на п'ять очок.

Олег Смалійчук обіймав керівні посади у львівському клубі з 2017 року і покинув команду в травні 2019 року.