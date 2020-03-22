Скачать
Вівторок, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Карпати не підписали Фран Соля за смішні гроші (Відео)

Карпати не підписали Фран Соля за смішні гроші (Відео)
11:20 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua

Новини спорту:Олег Смалічук розповів про Фран Соля, Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших.

Колишній функціонер "Карпат" Олег Смалійчук каже, що рік до підписання контракту із київським "Динамо" Фран Соль міг стати гравцем львівського клубу.

Тоді"Карпати" могли підписати гравця за смішну суму коштів.

Про це він розповів у інтерв'ю у програмі ТаТоТаке у YouTube.

Олег Смалійчук відповів, що "Карпати" цікавились Франом Солем за рік до того, як він перейшов у "Динамо". Друді знав його за виступами Вільяреалі". Тоді Даріо Друді вже домовився про перехід іспанського форварда за 200 тисяч доларів, але Смалійчук мав обговорити це питання з Петром Димінським

Карпати підписали гравця з досвідом гри в Серії А

Вони прийшли до мене і кажуть: "Йди говори до Петра Димінського. Відповідаю: "Я не піду, не візьму на себе відповідальність за футболіста, якого не бачив. Він в Сегунді жодного м'яча не забив". Через рік дивлюсь – він в "Динамо",– розповів Смалійчук в інтерв'ю.

Додамо, що іспанський футболіст Фран Соль у першій половині сезону 2017/18 років у нідерландській Ередивізі відзначився 13 голами, ще 4 голами відзначився у кубку Нідерландів.

Завдяки такій результативності на іспанця звернули увагу ряд закордонних клубів. Найнаполегливішими виявилися "динамівці". Перейшов у "Динамо" з "Віллем ІІ" влітку 2019 року за 3,5 мільйона євро.

Гравці Динамо звернулися до людей (Відео)

За час у київському клубі Соль зіграв за "біло-синіх" 18 матчів, в яких забив 3 голи.

Зазначимо, що Фран Соль у липні 2002 року приєднався до системи мадридського "Реала" й розпочав грати за одну з молодіжних команд клубу, але закріпитись у системі легендарного клубу так і не зумів.

Наразі "Карпати" замикають турнірну таблицю чемпіонату України, відстаючи від "Олімпіка" на п'ять очок.

Олег Смалійчук обіймав керівні посади у львівському клубі з 2017 року і покинув команду в травні 2019 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Динамо К, Карпати, Олег Смалийчук, Фран Соль.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
02 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
03 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
04 Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли
05 В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся