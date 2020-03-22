В УПЛ розробляють формулу завершення футбольного сезону

Новини спорту:Генінсон розповів про можливі варіанти завершення чемпіонату УПЛ.

Колишній президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон розповів ймовірну формулу завершення сезону в Україні.

"З урахуванням перенесення Євро-2020 ми можемо почати до 12 травня чемпіонат, дограти його в прискореній формі. Формат змагань буде той же, але можна грати не раз у тиждень, а через три дні на четвертий або ще більше прискоритися.

У нас є ще кубкові матчі, які не дограли. А стартувати планується Суперкубком 21-26 липня, щоб, не порушуючи наступний сезон, увійти в рік і вчасно потрапити на Євро-2021", – сказав Генінсон в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, 17 березня, було прийнято рішення зупинити українську Прем'єр-лігу на невизначений термін через загрозу поширення коронавірусу на теренах країни.