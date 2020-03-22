Столичний футбольний клуб залишається на карантині

Новини спорту:У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні було вирішено продовжити карантин для всіх команд "Динамо".

Тренерський штаб і керівництво Динамо прийняли рішення продовжити карантин.

Відмічається, що футболісти всіх команд киян залишаються вдома і не повертаються до тренувань.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

«Динамо» продовжує карантин до 29 березня Сьогодні тренерський штаб і керівництво клубу повідомили футболістам рішення щодо подальшого дотримання правил і вимог карантину.https://t.co/Go7Djo2HkH pic.twitter.com/4ElhAZWo8x — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 22, 2020

Гравці будуть підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку за заздалегідь наданою програмою.

Карантин поки що продовжений до 29-го березня.