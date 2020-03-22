Столичний футбольний клуб залишається на карантині

Тренерський штаб і керівництво Динамо прийняли рішення продовжити карантин.
Відмічається, що футболісти всіх команд киян залишаються вдома і не повертаються до тренувань.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
«Динамо» продовжує карантин до 29 березня
Сьогодні тренерський штаб і керівництво клубу повідомили футболістам рішення щодо подальшого дотримання правил і вимог карантину.https://t.co/Go7Djo2HkH pic.twitter.com/4ElhAZWo8x
— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 22, 2020
Гравці будуть підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку за заздалегідь наданою програмою.
Карантин поки що продовжений до 29-го березня.