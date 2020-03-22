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Згадав дитинство: Денис Бойко показав, чим займається на карантині (Фото)

Згадав дитинство: Денис Бойко показав, чим займається на карантині (Фото)
19:45 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новини спорту:Денис Бойко вирішив побудувати величезний Тадж-Махал з LEGO.

32-річний український воротар київського "Динамо" Денис Бойко не нудьгує під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Бойко побудував з конструктора LEGO величезну копію індійського мавзолею-мечеті Тадж Махал. Пам'ятник архітектури знаходиться в місті Агра, його будівництво було завершено в 1653-му році.

"Вирішив трохи урізноманітнити своє дозвілля під час карантину! Друзі, є величезна кількість можливостей зайняти себе і своїх близьких в цей непростий для всіх нас час! Залишайтеся вдома і бережіть один одного", — написав Бойко.

Столичний футбольний клуб залишається на карантині

Конструктор 2LEGO Creator Тадж-Махал" зараз коштує близько 12-ти тисяч гривень.

У поточному сезоні Бойко провів за "Динамо" 13 матчів у всіх турнірах, де пропустив 15 м'ячів, 4 рази залишивши свої ворота у недоторканності.

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Все по темі:

Футбол, Карантин, Денис Бойко, ФК Динамо Киів, Новини футболу.
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