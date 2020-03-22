Скачать
Вівторок, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Каштру про COVID-19: Життя постало перед усіма нами в новому образі

Каштру про COVID-19: Життя постало перед усіма нами в новому образі
21:16 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф champion.com.ua Фото: Instagram

Новини спорту:Наставник "кротів" зробив дивну заяву про спалах коронавірусу.

Існують мікроскопічні істоти, здатні впоратися з будь-яким світовим лідером.

Про це наставник Шахтаря Луїш Каштру написав в Instagram.

"Життя постало перед усіма нами в новому образі. Раптово подорожі, ігри, тренування, аналіз звітів, планування більше не мають сенсу. Моє життя, наші життя змінилися. Це призвело до того, що ми виходимо з дому в масках, готуємо, стежимо за одягом, читаємо, пишемо і дивимося телевізор, щоб спробувати зрозуміти, в якому напрямку рухаємося. Багато хто з нас стурбовані питанням Чому?

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ? Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ? Я скучаю по СВОБОДЕ. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ. ⠀ Life has shown a new face to all of us. Suddenly travelling, games, training, alyses, planning no longer make sense. My life, our lives have changed. It  has taken us to the point where we go out wearing masks, we cook, take care of our clothes, read, write and watch television in order to try to figure out in what direction we are going. Many of us wonder WHY? Is the planet balancing itself? Is it due to the careless attitude of humanity? Why weren’t we ready? We could ask many questions. There is one thing I am certain about: our planet, the Earth, doesn’t only belong to human beings and not only Man has the ability to impose his will. There are microscopic beings that can deal with any world leader. It has changed. The planet has changed a lot. The question which we all ask is: AND NOW, YES AND NOW? I miss FREEDOM. Protect yourself and take care. A Hug and Good Health to everyone. I want to express my gratitude to all those professionals who protect our health around the whole world, showing no signs of weakness. Congratulations, CHAMPIONS

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

Планета вирівнює баланс? Або це результат безвідповідального ставлення людства? Чому ми не були готові? Ми могли б поставити багато питань. Але я впевнений в одному: наша планета, Земля, належить не тільки людям, і не тільки Людина здатна нав'язати свою волю. Існують мікроскопічні істоти, здатні впоратися з будь-яким світовим лідером. Все змінилось. Планета дуже змінилася.

Роналду перевірили на коронавірус

Питання, які ми всі ставимо: А що тепер? Так, що далі? Я сумую за свободою. Вживайте заходів обережності і бережіть себе. Обіймаю всіх і бажаю міцного здоров'я. Також хочу висловити подяку всім тим професіоналам, хто захищає наше здоров'я по всьому світу без найменшого натяку на прояв слабкості. Вітаю Вас, чемпіони", – написав Каштру.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Карантин, ФК Шахтар, Новини футболу, Коронавірус, Covid-19, Луїш Каштру.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
02 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
03 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
04 Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли
05 В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся