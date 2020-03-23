Скачать
Вівторок, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

УАФ передає весь автотранспорт у розпорядження військового госпіталю

УАФ передає весь автотранспорт у розпорядження військового госпіталю
14:01 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф

Новини спорту:Президент УАФ розповів про кроки у тій складній ситуації, що склалася цими днями в країні.

УАФ стежитиме за станом здоров'я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, при необхідності будемо допомагати їм.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"УАФ зараз також не стоїть осторонь. У нас є 26 регіональних асоціацій, вони все зараз передали свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Також керівництво УАФ затвердив рішення допомогти одній з київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів. Продовжуємо шефство над нашими сусідами - військовим госпіталем, передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ.

Будемо стежити за станом здоров'я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, при необхідності будемо допомагати їм.

Дуже приємно, що такі люди, як Володимир Єзерський, Мирон Маркевич, є гідним прикладом і теж матеріально допомагають в боротьбі з пандемією", - сказав Павелко.

Симптоми коронавірусу, розписані по днях

Станом на 23 березня, в Україні зафіксовано 73 випадки захворювання і 3 летальних від COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Госпиталь, Футбол, УАФ, Коронавірус, Андрій Павелко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
02 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
03 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
04 Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли
05 В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся