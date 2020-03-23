УАФ передає весь автотранспорт у розпорядження військового госпіталю

Новини спорту:Президент УАФ розповів про кроки у тій складній ситуації, що склалася цими днями в країні.

УАФ стежитиме за станом здоров'я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, при необхідності будемо допомагати їм.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"УАФ зараз також не стоїть осторонь. У нас є 26 регіональних асоціацій, вони все зараз передали свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Також керівництво УАФ затвердив рішення допомогти одній з київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів. Продовжуємо шефство над нашими сусідами - військовим госпіталем, передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ.

Будемо стежити за станом здоров'я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, при необхідності будемо допомагати їм.

Дуже приємно, що такі люди, як Володимир Єзерський, Мирон Маркевич, є гідним прикладом і теж матеріально допомагають в боротьбі з пандемією", - сказав Павелко.

Станом на 23 березня, в Україні зафіксовано 73 випадки захворювання і 3 летальних від COVID-19.