Скачать
Вівторок, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Офіційні цифри по коронавірусу в Росії потрібно множити мінімум на 100

Офіційні цифри по коронавірусу в Росії потрібно множити мінімум на 100
14:07 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Чемпіонат Фото: Твиттер

Новини спорту:Лікар тульського клубу - про поширення коронавірусу.

Нинішні цифри статистики по тих людям, які вже захворіли на коронавірус, а не забувайте про переносників хвороби.

Про це заявив лікар тульського Арсеналу Олександр Резепов.

"В інфекції є два види передачі: повітряно-краплинний і контактний. Тому, щоб уникнути другого способу зараження, дійсно варто виключити вітання рукостисканням і вже тим більше поцілунком!

Те ж стосується зустрічей з людьми: якщо ви перебуваєте поруч з ними, забезпечте між вами відстань в один метр. Також варто уникати громадського транспорту: якщо у вас є можливість, використовуйте особистий транспорт.

А ще саме час завести собі антисептик. Носіть його завжди з собою і протирайте їм руки. І телефон теж - в нинішніх умовах він може бути джерелом зараження.

Нинішні цифри - статистика по тих людям, які вже захворіли. Не забувайте про переносників хвороби, які поки не тестувалися, - їх же не вносять в статистику. Як приклад - в одній тільки інфекційної лікарні в Комунарка на карантині минулого тижня перебували близько 300 осіб.

Тому офіційні цифри потрібно множити приблизно на 100. Як мінімум. Тому влаштовувати бравади в дусі Русь стільки пережила не варто. Пережити-то переживе, питання лише, з тобою чи без тебе", - сказав Резепов.

Симптоми коронавірусу, розписані по днях

Зараз в Росії зафіксовано 438 випадків зараження коронавірусом, 17 пацієнтів одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Арсенал (Лондон), Росія, Коронавірус, Олександр Резепов.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
02 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
03 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
04 Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли
05 В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся