Офіційні цифри по коронавірусу в Росії потрібно множити мінімум на 100

Новини спорту:Лікар тульського клубу - про поширення коронавірусу.

Нинішні цифри статистики по тих людям, які вже захворіли на коронавірус, а не забувайте про переносників хвороби.

Про це заявив лікар тульського Арсеналу Олександр Резепов.

"В інфекції є два види передачі: повітряно-краплинний і контактний. Тому, щоб уникнути другого способу зараження, дійсно варто виключити вітання рукостисканням і вже тим більше поцілунком!

Те ж стосується зустрічей з людьми: якщо ви перебуваєте поруч з ними, забезпечте між вами відстань в один метр. Також варто уникати громадського транспорту: якщо у вас є можливість, використовуйте особистий транспорт.

А ще саме час завести собі антисептик. Носіть його завжди з собою і протирайте їм руки. І телефон теж - в нинішніх умовах він може бути джерелом зараження.

Нинішні цифри - статистика по тих людям, які вже захворіли. Не забувайте про переносників хвороби, які поки не тестувалися, - їх же не вносять в статистику. Як приклад - в одній тільки інфекційної лікарні в Комунарка на карантині минулого тижня перебували близько 300 осіб.

Тому офіційні цифри потрібно множити приблизно на 100. Як мінімум. Тому влаштовувати бравади в дусі Русь стільки пережила не варто. Пережити-то переживе, питання лише, з тобою чи без тебе", - сказав Резепов.

Зараз в Росії зафіксовано 438 випадків зараження коронавірусом, 17 пацієнтів одужали.