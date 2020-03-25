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Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма

Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма
00:26 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Нині Олександр Шевченко очолює федерацію футболу Львівської області.

Експрезидент УПЛ Володимир Генінсон розповів, що Олександр Шевченко може стати новим головою футбольної прем'єр-ліги, повідомляє телеканал "Футбол".

"На даний момент обговорюється лише одна кандидатура - Олександра Шевченка. Він очолив кілька років тому Львівську федерацію футболу. Ми бачимо висоти, яких ця федерація домоглася. Від найбільшого розвитку аматорського футболу до професійних клубів.

Людина, яка хвора футболом в хорошому сенсі слова. Людина, яка спілкується на рівні очей з усіма. Я про інших кандидатів не чув. Чи будуть інші заявки - не знаю", - сказав Генінсон.

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Нагадаємо, Володимир Генінсон працював президентом УПЛ з 2016 по 2018 рік. Зараз голова УПЛ - Томас Грімм. Він не збирається йти на другий термін. Очікується, що вибори відбудуться після карантину.

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Все по темі:

ФФУ, УАФ, Володимир Генінсон, Олександр Шевченко.
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