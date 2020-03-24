Беленюк став Людиною року серед спортсменів

Новини спорту:Знаменитий борець і народний депутат став володарем чергової нагороди.

Дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк став переможцем загальнонаціональної програми "Людина року" в номінації "Спортсмен року 2019".

У соцмережах Беленюк виклав фото з нагородою, подякував за підтримку і пояснив: "На жаль, офіційну частину заходу скасували через карантин, але в цей важкий для всіх нас час ми повинні бути обережними і відповідальними".

"Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе", - підсумував Беленюк.