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Беленюк став Людиною року серед спортсменів

Беленюк став Людиною року серед спортсменів
07:00 Сьогодні Телеграф sport.ua

Новини спорту:Знаменитий борець і народний депутат став володарем чергової нагороди.

Дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк став переможцем загальнонаціональної програми "Людина року" в номінації "Спортсмен року 2019".

У соцмережах Беленюк виклав фото з нагородою, подякував за підтримку і пояснив: "На жаль, офіційну частину заходу скасували через карантин, але в цей важкий для всіх нас час ми повинні бути обережними і відповідальними".

 
 
 
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Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019" Дякую усім за підтримк На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себ

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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"Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе", - підсумував Беленюк.

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Спорт, Жан Беленюк, Новини спорту, Людина Року.
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