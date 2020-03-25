Новини спорту:Найближчим часом ФІФА обговорить це питання з представниками футбольних клубів.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня 2021 року. Як повідомляє The Telegraph, це допоможе футбольним клубам подолати фінансові труднощі, пов'язані з відсутністю змагань через пандемію коронавірусу.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що суми трансферів та зарплат футболістів суттєво впадуть: "Цифри були завищені, на одного гравця витрачалося 100 мільйонів євро. Але це зміниться, таких трансферів більше не буде.

Проблема полягатиме в тому, що клуби, які підписали контракт, ніколи не повернуть ці гроші. Гонорари також знижуватимуться".

Нагадаємо, що через поширення COVID-19 призупинені майже всі європейські чемпіонати. Зокрема, УЄФА вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу, а також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.