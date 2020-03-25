Скачать
Середа, 25.03.2020
Первый теннисист заразился коронавирусом
Первый теннисист заразился коронавирусом
WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес
WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес
WRC возобновится только в июле
WRC возобновится только в июле
Тайсон рассказал о карантине в Киеве
Тайсон рассказал о карантине в Киеве

ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня

ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
09:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: telegraph.co.uk

Новини спорту:Найближчим часом ФІФА обговорить це питання з представниками футбольних клубів.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня 2021 року. Як повідомляє The Telegraph, це допоможе футбольним клубам подолати фінансові труднощі, пов'язані з відсутністю змагань через пандемію коронавірусу.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що суми трансферів та зарплат футболістів суттєво впадуть: "Цифри були завищені, на одного гравця витрачалося 100 мільйонів євро. Але це зміниться, таких трансферів більше не буде.

Проблема полягатиме в тому, що клуби, які підписали контракт, ніколи не повернуть ці гроші. Гонорари також знижуватимуться".

Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма

Нагадаємо, що через поширення COVID-19 призупинені майже всі європейські чемпіонати. Зокрема, УЄФА вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу, а також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФИФА, Футбол, Трансфері, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні
02 Хемілтон шокований егоїзмом тих, хто не хоче сидіти вдома
03 Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма
04 Відомий баскетболіст-гей захворів на коронавірус
05 Олімпійські ігри 2020 офіційно перенесли
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся