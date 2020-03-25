Роналду хоче покинути "Ювентус"

Новини спорту:Умовою можливого повернення Роналду до "Манчестер Юнайтед", за який він виступав у 2003-2009 роках, є потрапляння команди до Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

35-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду хоче залишити італійський "Ювентус".

Як повідомляє Diario Gol, колишній гравець мадридського "Реала" не всім задоволений в "Ювентусі" й просить клуб вчасно розглянути пропозиції про його перехід, які надійшли від французького "ПСЖ" та англійського "Манчестер Юнайтед".

Кріштіану Роналду перейшов до "Ювентуса" влітку 2018 року і підписав контракт із туринським клубом до 30 червня 2022 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду 32 матчі, забив 25 м'ячів та зробив 4 результативні передачі.

Як повідомлялося, у зв'язку з епідемією коронавірусу зірковий португальський нападник вирішив допомогти лікарням Португалії. Роналду та його агент Жорже Мендеш повністю профінансують організацію трьох відділень інтенсивної терапії в двох лікарнях Португалії, у Лісабоні та Порту.