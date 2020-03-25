Тренерська заміна: Скрипник змінить Михайличенка

Новини спорту:Влітку Віктор Скрипник очолить Київське Динамо, Михайличенко при цьому залишиться у клубі.

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник влітку змінить Олексія Михайличенка на посаді головного тренера "Динамо".

Таку інформацію озвучив журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук.

"Віктор Скрипник влітку змінить прописку. За попередніми домовленостями, фахівець очолить" Динамо ". Умови співпраці фактично були узгоджені 24 березня під час відеоконференції за участю Скрипника, Григорія та Ігоря Суркісів.

Олексій Михайличенко знає про можливу рокіровку. Незважаючи на цю ротацію, він залишиться працювати в "Динамо". Швидше за все, на посаді спортивного директора", - написав Ящук в Інстаграмі.