"Скрипник очолить Динамо": Суркіс відреагував на новину

Новини спорту:З Григорієм Суркісом також все в порядку.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував інформацію про те, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник влітку може прийняти київську команду.

"Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою - COVID-19 - деякі люди вважають за краще придумувати новини про "Динамо". Причому новини, які взагалі не відповідають дійсності.

Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс знаходиться в лікарні з коронавірусом - така ж брехня.

А ось інформація, яка відповідає дійсності: найближчим часом футбольний клуб "Динамо" здійснить ще один серйозний проект допомоги нашій медицині. Скоро все дізнаєтеся", - сказав Суркіс.