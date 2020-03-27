Тайсон допоміг нужденним на батьківщині боротись з коронавірусом

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Тайсон перебуває на карантині, як і усі футболісти через пандемію коронавірусу. Футболіст вирішив допомогти бідному району рідного міста доставкою їжі та засобів гігієни.
Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу, а футболісти знаходять на самоізоляції.
Лідер "Шахтаря" Тайсон знайшов чудовий вихід, щоб допомогти людям у рідному місті. Футболіст знаходиться на карантині, як усі гравці.
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Em tempos tão difíceis onde devemos nos isolar e cuidar de quem amamos, precisamos pensar também nas pessoas em situação crítica. Nesta ação de hoje fizemos o mínimo para ajudar levando alimento, produtos de higiene e informação. Eu oro por todos, para que tenhamos dias melhores em breve. #T7 #fiqueemcasa #stayathome ! Mesmo distante, continuamos a ajudar quem precisa!.. Meu navega minha comunidade!! @_biancadornelles
Бразилець вирішив підтримати своїй земляків та організував доставку їжі в бідному районі міста Пелотас, в якому він сам виріс. Тайсон намагається допомогти бразильцям впоратися з пандемією коронавірусу.
"В цій акції сьогодні ми зробили мінімум, щоб допомогти принести продукти, засоби гігієни та інформацію. Я молюсь за всіх, щоб у нас незабаром були кращі дні. Навіть знаходячись далеко, ми продовжуємо допомагати тим, хто потребує" – прокоментував футболіст.
Члени клубу "Прогресо", де гравець починав свою кар'єру, доставили пожертви по району Навегантеса. Тайсон зараз немає можливості відвідати його особисто через карантин.