Скачать
П'ятниця, 27.03.2020
Соперник Ломаченко покинул свой дом из-за пандемии коронавируса
Соперник Ломаченко покинул свой дом из-за пандемии коронавируса
Боец UFC нокаутировал незнакомца-задиру на улице (Видео)
Боец UFC нокаутировал незнакомца-задиру на улице (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Динамо приобрело дорогостоящее оборудование для Института сердца
Динамо приобрело дорогостоящее оборудование для Института сердца

Тайсон допоміг нужденним на батьківщині боротись з коронавірусом

Тайсон допоміг нужденним на батьківщині боротись з коронавірусом
03:04 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Футболіст організував доставку продуктів та засобів гігієни в бідні райони рідного міста Пелотас.

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Тайсон перебуває на карантині, як і усі футболісти через пандемію коронавірусу. Футболіст вирішив допомогти бідному району рідного міста доставкою їжі та засобів гігієни.

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу, а футболісти знаходять на самоізоляції.

Лідер "Шахтаря" Тайсон знайшов чудовий вихід, щоб допомогти людям у рідному місті. Футболіст знаходиться на карантині, як усі гравці.

 Український футболіст вирішив не ризикувати і не повертатися додому

Бразилець вирішив підтримати своїй земляків та організував доставку їжі в бідному районі міста Пелотас, в якому він сам виріс. Тайсон намагається допомогти бразильцям впоратися з пандемією коронавірусу.

"В цій акції сьогодні ми зробили мінімум, щоб допомогти принести продукти, засоби гігієни та інформацію. Я молюсь за всіх, щоб у нас незабаром були кращі дні. Навіть знаходячись далеко, ми продовжуємо допомагати тим, хто потребує" – прокоментував футболіст.

Члени клубу "Прогресо", де гравець починав свою кар'єру, доставили пожертви по району Навегантеса. Тайсон зараз немає можливості відвідати його особисто через карантин.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бразилия, Тайсон, Инфекция, Пандемия, Шахтар, Коронавірус, Covid-19, Пелотас.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Гравця Динамо розкритикували через порушення карантину
02 Тайсон допоміг нужденним на батьківщині боротись з коронавірусом
03 ПСЖ запустив благодійну акцію для допомоги лікарням Парижу
04 Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус
05 Рубін відправив Змія на карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся