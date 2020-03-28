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В Італії хочуть дограти футбольний сезон до 30 червня

В Італії хочуть дограти футбольний сезон до 30 червня
07:29 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Але ще не факт, що турнір буде дограний до кінця.

Президент федерації футболу Італії Габріеле Гравіна запевняє, що чемпіон Італії в цьому сезоні точно буде визначений.

"Зараз у нас є пріоритетний план. Ми хочемо зробити все, щоб закінчити сезон до 30-го червня. Однак ми вже зв'язалися з ФІФА, щоб обговорити можливість перенесення дати.

Якщо ми не зможемо дограти чемпіонат, ми все одно визначимо чемпіона. Результати точно не будуть анульовані. В крайньому випадку, вирішувати долю Скудетто повина Федеральна рада", - наводить його слова Sky Sport Italia.

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Варто відзначити, що зараз в Італії лідирує "Ювентус", який на один пункт випереджає "Лаціо" і на дев'ять - "Інтер".

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ФИФА, Серия А, Новини спорту, Габриэле Гравина, Коронавірус.
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