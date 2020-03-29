Хаві розповів про повернення в Барселону

Новини спорту:Хаві: Хочу повернутися в Барселону, але на своїх умовах. Легенда каталонців хоче збудувати проект з нуля.

Наставник "Аль-Садда" Хаві дав зрозуміти, що хоче повернутися в "Барселону", проте при цьому виставляє ряд умов.

"Я не приховую, що хочу повернутися в "Барсу". Кілька років тому це було ще рано, але зараз я думаю, що можу щось дати команді. Також я дав зрозуміти представникам клубу, що хочу почати вибудовувати проект з нуля, самостійно приймати рішення.

У мене немає проблем: я не ховаюся і не відступаю. Я б хотів працювати з людьми, в яких я впевнений, що вони лояльні до мене і володіють авторитетом. Поруч з роздягальнею не повинно бути жодної токсичної людини.

Ми спілкувалися про кандидатури Карлеса Пуйоля, який був капітаном "Барси", і Йорді Кройффа, дуже хорошого бізнесмена, який має великий досвід.

Я – командна людина і не хочу приймати рішення сам. Ми повинні спілкуватися. Це горизонтальна структура, в якій багато компромісів. Однак останнє слово має належати мені", – цитує Хаві Mundo Deportivo.