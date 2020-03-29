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Захисник «Шахтаря» в топ-5 ЛЧ по заблокованим ударам

Захисник «Шахтаря» в топ-5 ЛЧ по заблокованим ударам
16:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:В топ-5 рейтингу також потрапили Дані Карвахаль з «Реала», Габріель Пауліста з «Валенсії» і Йозо Шимунович з «Селтіка».

Сергій Кривцов посідає в рейтингу друге місце.

Центральний захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов станом на сьогоднішній день входить в топ-5 гравців Ліги чемпіонів-2019/20, за кількістю заблокованих ударів. Про це повідомляє Sport.ua згідно даних Wyscout.

Кривцов розташувався на другому місці рейтингу, лише трохи поступаючись гравцеві «Генка» Джону Лукумі - 1,24 проти 1,26 заблокованих ударів в перерахунку на 90 хвилин ігрового часу відповідно.

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Нагадаємо, «Шахтар» завершив виступи в Лізі чемпіонів після групового раунду. Команда посіла третє місце в групі і вибула в Лігу Європи.

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Футбол, Кривцов, Ліга чемпіонів, Шахтар.
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