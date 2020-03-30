Коронавірус забрав життя легендарного захисника Атлетіко

Новини спорту:Видатний захисник помер у 72 роки, офіційно причину смерті не повідомляли.

29 березня пішов з життя колишній захисник команди мадридського Атлетіко Хосе Луїс Капон.

Про це повідомляє AS.

Йому було 72 роки. Офіційно причина смерті не називається, але за інформацією AS, причиною стала пневмонія COVID-19, викликана коронавірусом SARS-CoV-2.

В останні роки Капон страждав хворобою Паркінсона, тому був у групі ризику одразу за кількома показниками.

Хосе Луїс Капон провів у складі Атлетіко 9 сезонів - 200 матчів в Ла-Лізі, захисник виграв з клубом два чемпіонства (сезони 1972/73 і 1976/77), Кубок Іспанії сезону-1975/76 і Інтерконтинентальний кубок в 1974 році.