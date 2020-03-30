Євгеній Коноплянка розповів про збірну Шевченка

Новини спорту:Коноплянка розповів про комадну роботу збірної України.

Хавбек "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка вважає, що при тренерському штабі Андрія Шевченка прогресує буквально кожен гравець національної команди.

"У збірній багато хлопців прогресують. Можна назвати буквально кожного. Тому що ми граємо як команда. І тому що наші тренери - одні з найкращих. Вони просто досконально пояснюють, що тобі робити. Тобі завжди все зрозуміло, а далі все в твоїх руках. Якщо ти молодий гравець і бог тобі дав талант - у тебе швидкість, техніка, то до цього потрібно лише бажання дістати все з себе. У збірній хороша атмосфера для того, щоб удосконалюватися".

"У нас немає такого: я хочу забити, а далі мені нецікаво, ну-ка дайте мені пробити пенальті...".

"Ми взагалі так не думаємо. Щось не виходить - подивилися один на одного і зрозуміли з півслова. Припустимо, трохи не вистачає швидкості, значить, не треба перетримувати м'яч. Якби працювали тільки на себе, повірте, нічого б не вийшло", - сказав Коноплянка.