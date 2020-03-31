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Павлов поділився думками щодо співпраці збірної з Шевченком

Павлов поділився думками щодо співпраці збірної з Шевченком
03:16 Сьогодні Телеграф football24.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Павлов прокоментував подальшу співпрацю збірної з Шевченком.

Відомий український тренер Микола Павлов поділився думками щодо продовження співпраці Андрія Шевченка з головною командою країни.

"У кожної збірної є своя думка щодо перенесення Євро. Якщо говорити про Україну, можливо, теж є свої плюси в плані підсилення лінії атаки.

Шевченко може залишитися в збірній України навіть після Євро Шевченко може залишитися в збірній України навіть після Євро

Повернеться Артем Бєсєдін. Ще відновлюється після травми Роман Яремчук, набирає форму Андрій Ярмоленко. Це хлопці з основного складу команди. Найголовніше ж зараз, щоб Андрій Шевченко продовжив роботу зі збірною, хоча в тому, що він залишиться, я не сумніваюся. Знаючи Андрія Миколайовича, впевнений, він не буде кидати справу на півдорозі", – підкреслив Павлов у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, контракт Шевченка зі збірною України був розрахований до літа 2020 року, однак перенесення Євро змусило УАФ домовлятися щодо нової угоди.

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Тренер, Збірна України, Андрій Шевченко, Микола Павлов.
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