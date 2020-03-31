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Рома хоче заполучити вінгера Шахтаря

Рома хоче заполучити вінгера Шахтаря
13:42 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Керівництво Роми зачаровано грою молодого бразильця.

Італійська Рома цікавиться бразильцем "Шахтаря" Тете.

Він перейшов до донецької команди взимку 2019 року й дебютував за тренера Паулу Фонсеки, який зараз очолює Рому.

Наразі, зауважує Goal з посиланням на Il Messaggero, на трансферному ринку відбуваються зрушення в очікуванні відкриття нового вікна. А Тете має стати однією з цілей Роми.

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У "Ромі" зачаровані талантом гравця 2000 року народження: він грає на позиції вінгера, але здатен зіграти і в центрі поля. Вирізняється хорошим дриблінгом і швидкістю.

Взимку в послугах Тете була зацікавлена німецька Баварія.

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ФК Рома, Футбол, ФК Шахтар, Тете, Новини футболу, Новини спорту.
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