Рома хоче заполучити вінгера Шахтаря

Новини спорту:Керівництво Роми зачаровано грою молодого бразильця.

Італійська Рома цікавиться бразильцем "Шахтаря" Тете.

Він перейшов до донецької команди взимку 2019 року й дебютував за тренера Паулу Фонсеки, який зараз очолює Рому.

Наразі, зауважує Goal з посиланням на Il Messaggero, на трансферному ринку відбуваються зрушення в очікуванні відкриття нового вікна. А Тете має стати однією з цілей Роми.

У "Ромі" зачаровані талантом гравця 2000 року народження: він грає на позиції вінгера, але здатен зіграти і в центрі поля. Вирізняється хорошим дриблінгом і швидкістю.

Взимку в послугах Тете була зацікавлена німецька Баварія.