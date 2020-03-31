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Гравця Астон Вілли оштрафували на чималу суму: деталі

Гравця Астон Вілли оштрафували на чималу суму: деталі
17:06 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Керівництво "Астон Вілли" оштрафувало свого капітана на £150 тисяч за порушення карантину

Футбольна команда Англійської Прем’єр Ліги "Астон Вілла" оштрафувала свого капітана Джека Греліша на 150 тисяч фунтів стерлінгів за те, що він порушив правила карантину, які були запроваджені британським урядом у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє Independent.

"Капітан "Астон Вілли" Джек Греліш був оштрафований на 150 тисяч фунтів стерлінгів за порушення карантину у Великій Британії, коли поїхав до друзів у суботу вночі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, 24-річний футболіст поїхав до дому свого друга й колишнього нападника клубу Росса МакКормака, таким чином порушивши британський карантин під час коронавірусу.

Адже згідно з рекомендаціями британського уряду, громадянам дозволяється виходи з дому тільки у разі необхідності, зокрема, для купівлі їжі, медичних причин, у разі неможливості працювати з дому або для фізичних вправ.

Роналду закликає фанатів сидіти вдома

Футболіст уже визнав свою провину у соцмережах.

Гроші зі штрафу, які заплатить футболіст, підуть до місцевої благодійної організації University Hospitals Charity.

Зазначається, що за кілька годин до своєї сумнозвісної поїздки до друзів у суботу, сам Греліш закликав усіх залишатися вдома та не виходити без нагальної необхідності на вулицю.

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Все по темі:

ФК Астон Вилла, Вирус, Пандемия, Коронавірус, Джек Греліш.
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