Гравця Астон Вілли оштрафували на чималу суму: деталі

Футбольна команда Англійської Прем’єр Ліги "Астон Вілла" оштрафувала свого капітана Джека Греліша на 150 тисяч фунтів стерлінгів за те, що він порушив правила карантину, які були запроваджені британським урядом у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє Independent.

"Капітан "Астон Вілли" Джек Греліш був оштрафований на 150 тисяч фунтів стерлінгів за порушення карантину у Великій Британії, коли поїхав до друзів у суботу вночі", - йдеться у повідомленні.

