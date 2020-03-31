Гравця Астон Вілли оштрафували на чималу суму: деталі

Новини спорту:Керівництво "Астон Вілли" оштрафувало свого капітана на £150 тисяч за порушення карантину

Футбольна команда Англійської Прем’єр Ліги "Астон Вілла" оштрафувала свого капітана Джека Греліша на 150 тисяч фунтів стерлінгів за те, що він порушив правила карантину, які були запроваджені британським урядом у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє Independent.

"Капітан "Астон Вілли" Джек Греліш був оштрафований на 150 тисяч фунтів стерлінгів за порушення карантину у Великій Британії, коли поїхав до друзів у суботу вночі", - йдеться у повідомленні.

Jack Grealish 'crashes his £80,000 Range Rover in 8am smash having spent the night at party' https://t.co/k685gEJ00N pic.twitter.com/c2I6LO0szS — Aston Villa Indy (@IndyVillans) March 30, 2020

Як повідомляє газета, 24-річний футболіст поїхав до дому свого друга й колишнього нападника клубу Росса МакКормака, таким чином порушивши британський карантин під час коронавірусу.

Адже згідно з рекомендаціями британського уряду, громадянам дозволяється виходи з дому тільки у разі необхідності, зокрема, для купівлі їжі, медичних причин, у разі неможливості працювати з дому або для фізичних вправ.

Футболіст уже визнав свою провину у соцмережах.

Гроші зі штрафу, які заплатить футболіст, підуть до місцевої благодійної організації University Hospitals Charity.

Зазначається, що за кілька годин до своєї сумнозвісної поїздки до друзів у суботу, сам Греліш закликав усіх залишатися вдома та не виходити без нагальної необхідності на вулицю.