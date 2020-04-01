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Мессі повідомив про скорочення зарплат на 70%

Мессі повідомив про скорочення зарплат на 70%
17:17 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Капітан "Барселони" Ліонель Мессі опублікував у своєму Instagram повідомлення, в якому розповів про зниження зарплат у клубі на час кризи.

"З нашого боку настав час оголосити, що, крім скорочення нашої зарплати на 70% на період кризи, ми також будемо робити внески, щоб співробітники клубу могли отримувати 100% своєї зарплати.

Якщо ми досі не говорили про це, то тільки тому, що пріоритетом для нас було знайти реальні рішення, які допомогли б клубу, а також тим, хто найбільше постраждав від цієї ситуації", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, футбольний сезон в Іспанії перервано через пандемію коронавірусу.

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За розрахунками УЄФА, відновити сезон стане можливим не раніше травня-червня.

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Месси, Барселона, Футбол, Футбольний клуб.
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