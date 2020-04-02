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Ліонель Мессі склав список футболістів, які зможуть обійняти провідні ролі у футболі

Ліонель Мессі склав список футболістів, які зможуть обійняти провідні ролі у футболі
09:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Найбільшу чисельність отримали представники "Барселони", "Челсі", "Баварії" і "Реалу".

Цілком список виглядає так:

Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд), Кай Хавертц ("Байєр"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Бенжамен Павар ("Баварія"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), Крістіан Пулішіч ("Челсі"), Мейсон Маунт ("Челсі"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Лука Йовіч ("Реал"), Едер Мілітао ("Реал"), Усман Дембеле ("Барселона"), Френкі де Йонг ("Барселона"), Уссем Ауар ("Ліон"), Жоау Фелікс ("Атлетіко"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ").

"Він робити неймовірні речі в грі. У нього великий талант", - так Мессі охарактеризував партнера Олександра Зінченка по "МС" – Фодена.

Про Луку Йовіча аргентинець сказав наступне: "чарівний гравець, який робить неможливе можливим".

В рамках чемпіонату Європи у FIFA-20 відбулися чвертьфінальні поєдинки

Як повідомлялося раніше, футболісти "Барселони" відмовилися від частини зарплатні.

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Барселона, Лионель Месси, Список, Футболісти.
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