В рамках чемпіонату Європи у FIFA-20 відбулися чвертьфінальні поєдинки

Новини спорту:Зінченко розгромив футболіста "Челсі" у 1/4 фіналу чемпіонату Європи з FIFA-2020.

В одному з протистоянь збірна України при керівництві Олександра Зінченка розгромила збірну Шотландії, якою керував хавбек "Челсі" Гілмор.

Перший тайм завершився з рахунком 2:0 на користь Зінченка, якого одного разу врятувала стійка, натомість у другій частині баталії українець покращив свою перевагу – 5:1.

Примітно, попри те, що Зінченко є гравцем "Манчестер Сіті", в даній грі він грає каталонською "Барселоною", а Гілмор цей матч провів на чолі "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, що попередню стадії змагань Зінченко пройшов тільки завдяки додатковому екстра-тайму.