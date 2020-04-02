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У "Валенсії" поступово одужують футболісти

У "Валенсії" поступово одужують футболісти
00:22 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:В іспанській "Валенсії" поступово одужують футболісти і співробітники клубу після захворювання коронавірусом.

16 березня "кажани" підтвердили, що близько 35% співробітників, які приїхали в Мілан в лютому, заразилися вірусом. Тепер же стало відомо, що все обійшлося, повідомляє Marca.

10 гравців здали повторний тест, який не показав наявності інфекції в команді. Що стосується персоналу, то у деяких членів "Валенсії" тести виявилися позитивними.

"Валенсія" стала одним з перших клубів в Іспанії, який повідомив про зараження коронавірусом своїх гравців. Джерелом зараження міг стати матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти".

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На даний момент команда знаходиться на карантині. "Валенсія" після 27 турів займає сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 42 очка.

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