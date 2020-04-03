Захисник "Баварії" Жером Боатенг порушив карантин та потрапив у ДТП

Захисник "Баварії" Жером Боатенг покинув Мюнхен без дозволу клубу та отримав покарання від керівництва клубу через порушення правил карантину при пандемії коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Німець потрапив в ДТП на власному автомобілі, коли направлявся в Аугсбург із Мюнхена до сина. Таким чином, Боатенг порушив приписи клубу, які регулюють поведінку футболістів “Баварії” в умовах поточної ситуації, а також рекомендації міністерства охорони здоров’я.
За це порушення клубом було прийнято рішення накласти на Боатенга грошовий штраф (сума не повідомляється), який буде перерахований мюнхенським клінікам.
#Unfall auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof): #FCBayern - Profi Jérôme #Boateng schrottet seinen #Sportwagen | https://t.co/Ds4MRBSEqY https://t.co/gEcarzWsoI #oberfranken #sommerreifen pic.twitter.com/h1dktZXFVT— TV Oberfranken (@tv_oberfranken) March 31, 2020
Зауважимо, у послужному списку Боатенга 7 чемпіонських титулів в Бундеслізі, перемога в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубному чемпіонаті світу, а також “золото” ЧЄ із Німеччиною.