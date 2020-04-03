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Захисник "Баварії" Жером Боатенг порушив карантин та потрапив у ДТП

Захисник "Баварії" Жером Боатенг порушив карантин та потрапив у ДТП
09:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Через сильно засніжені траси, футболіст не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Захисник "Баварії" Жером Боатенг покинув Мюнхен без дозволу клубу та отримав покарання від керівництва клубу через порушення правил карантину при пандемії коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Німець потрапив в ДТП на власному автомобілі, коли направлявся в Аугсбург із Мюнхена до сина. Таким чином, Боатенг порушив приписи клубу, які регулюють поведінку футболістів “Баварії” в умовах поточної ситуації, а також рекомендації міністерства охорони здоров’я.

За це порушення клубом було прийнято рішення накласти на Боатенга грошовий штраф (сума не повідомляється), який буде перерахований мюнхенським клінікам.

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Зауважимо, у послужному списку Боатенга 7 чемпіонських титулів в Бундеслізі, перемога в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубному чемпіонаті світу, а також “золото” ЧЄ із Німеччиною.

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ДТП, Бавария, Футбол, Карантин, Жером Боатенг, Порушення, Захисник.
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