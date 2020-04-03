Наставник Шахтаря: Я переглянув перший матч з "Вольфсбургом" вже три рази

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"Шахтар" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург", проте через пандемію коронавірусу єврокубки відклали на невизначений термін.

Втім, наставник Луїш Каштру тримає в голові можливий поєдинок.

"Дуже хочемо пройти далі, багато працювали для цього. Я переглянув перший матч з "Вольфсбургом" вже три рази. Ми не можемо тренуватися, але всі мої думки спрямовані на поєдинок з "Вольфсбургом". Наша мета - пройти далі".

"Шахтарю", щоб набрати форму, потрібно три тижні. Гравці повинні бути готові в будь-який момент повернутися до тренувань", - сказав Каштру.