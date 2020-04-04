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ФК "Шахтар" святкує 84 День народження

ФК "Шахтар" святкує 84 День народження
14:19 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:УЄФА привітала команду з 84 роком від дня створення команди та зробила підбірку найяскравіших голів Шахтаря.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) привітав донецький "Шахтар" з 84-річчям.

На своєму офіційному Twitter УЄФА опублікував відео найкращих голів "гірників" в історії.

"3 квітня 1936 був заснований клуб "Стахановець", який нам зараз відомий під назвою "Шахтар". З Днем народження!", – йдеться у повідомленні.

За свою довгу і насичену історію, донецький клуб завоював чимало трофеїв. У радянський період – чотири Кубка СРСР (1961, 1962 1980, 1983) і Суперкубок СРСР (1984). А з 1991 року гірники виграли 34 титулу.

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Донецк, УЄФА, УПЛ, Стахановец, День народження, Шахтар.
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