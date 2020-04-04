ФК "Шахтар" святкує 84 День народження

Новини спорту:УЄФА привітала команду з 84 роком від дня створення команди та зробила підбірку найяскравіших голів Шахтаря.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) привітав донецький "Шахтар" з 84-річчям.

На своєму офіційному Twitter УЄФА опублікував відео найкращих голів "гірників" в історії.

"3 квітня 1936 був заснований клуб "Стахановець", який нам зараз відомий під назвою "Шахтар". З Днем народження!", – йдеться у повідомленні.

3 апреля 1936 года был основан клуб "Стахановец", который нам сейчас известен под названием "Шахтер". С днем рождения! | @FCShakhtar pic.twitter.com/m7CTyTBUhU — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 3, 2020

За свою довгу і насичену історію, донецький клуб завоював чимало трофеїв. У радянський період – чотири Кубка СРСР (1961, 1962 1980, 1983) і Суперкубок СРСР (1984). А з 1991 року гірники виграли 34 титулу.