Фаустіно Аспрілья буде боротися з коронавірусом презервативами

Новини спорту:Через пандемію коронавірусу багато компаній з виробництва контрацептивів зупинили свою роботу, Фаустіно Аспрілья вирішив дефіцитний виріб людям.

Колишній форвард англійського "Ньюкасла" і збірної Колумбії Фаустіно Аспрілья роздаватиме презервативи, щоб захистити людей від пандемії коронавіруса.

Справа в тому, що на ринку виник дефіцит з контрацептивами, а компанія Фаустіно займається саме цим бізнесом. Раніше малазійська компанія Karex Bhd, яка виробляє кожен п'ятий презерватив у світі, була змушена призупинити роботу через пандемію.

Аспрілья заявив, що буде роздавати одну упаковку безкоштовно при покупці від трьох пачок.

Викликаний коронавірусом карантин – це погано. У мене в компанії залишилося багато презервативів, і я хочу допомогти людям використовувати їх. Тому що мені складно використати їх всіх самому! У мене залишилося 3 580 000 презервативів. Ми не зможемо виробляти більше, поки не відкриємося. Щоб підтримати популяцію, я збираюся віддавати одну упаковку презервативів при покупці трьох, – цитує Аспрілью Daily Mail.