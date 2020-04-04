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Фаустіно Аспрілья буде боротися з коронавірусом презервативами

Фаустіно Аспрілья буде боротися з коронавірусом презервативами
14:31 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Через пандемію коронавірусу багато компаній з виробництва контрацептивів зупинили свою роботу, Фаустіно Аспрілья вирішив дефіцитний виріб людям.

Колишній форвард англійського "Ньюкасла" і збірної Колумбії Фаустіно Аспрілья роздаватиме презервативи, щоб захистити людей від пандемії коронавіруса.

Справа в тому, що на ринку виник дефіцит з контрацептивами, а компанія Фаустіно займається саме цим бізнесом. Раніше малазійська компанія Karex Bhd, яка виробляє кожен п'ятий презерватив у світі, була змушена призупинити роботу через пандемію.

Аспрілья заявив, що буде роздавати одну упаковку безкоштовно при покупці від трьох пачок.

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Викликаний коронавірусом карантин – це погано. У мене в компанії залишилося багато презервативів, і я хочу допомогти людям використовувати їх. Тому що мені складно використати їх всіх самому! У мене залишилося 3 580 000 презервативів. Ми не зможемо виробляти більше, поки не відкриємося. Щоб підтримати популяцію, я збираюся віддавати одну упаковку презервативів при покупці трьох, – цитує Аспрілью Daily Mail.

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Все по темі:

Пандемия, Ньюкасл, Фаустино Асприлья, Коронавірус, Covid-19, Інефкція, Презервативи.
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