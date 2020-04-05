ФК "Динамо-Брест" зазнав першої поразки в сезоні

Новини спорту:ФК "Динамо-Брест" деяких українців прийняв "Славію" Мозир у зустрічі третього туру чемпіонату Білорусії з футболу.

Перший тайм минув без забитих м'ячів, але більше моментів виникало біля воріт гостей. На 63 хвилині контратака призвела до призначення пенальті по воротам клубу з Бреста, який реалізував Чухлій.

Згодом футболіст "Динамо" в чужій карній зоні отримав удар ногою через, що в нього з'явилося розсічення на лобі, проте суддівська бригада пропустила цей момент та не покарали суперника. Натомість "Славія" відповіла голом. Дальній удар клубу завершився потраплянням ігрового снаряду у стійку, а далі його добив Котляров.

До кінця гри автогол Тимонюка допоміг "Динамо" відіграти один м'яч – 1:2.

Артем Мілевський провів повний матч за команду з Бресту, Олександр Нойок вийшов на заміну на 78 хвилині, а Євген Хачеріді просидів усю гру в запасі.

Примітно, що минулого туру "Славія" завдала поразки багаторазовому чемпіонові Білорусії "БАТЕ".

Додамо також, "Динамо" має 4 очки і 8 сходинка першості.