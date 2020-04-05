Скачать
Неділя, 05.04.2020
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Команда Формулы-1 создала инновационный аппарат ИВЛ
Команда Формулы-1 создала инновационный аппарат ИВЛ
Коби Брайант введен в Зал славы НБА
Коби Брайант введен в Зал славы НБА
Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом

ФК "Динамо-Брест" зазнав першої поразки в сезоні

ФК "Динамо-Брест" зазнав першої поразки в сезоні
10:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:ФК "Динамо-Брест" деяких українців прийняв "Славію" Мозир у зустрічі третього туру чемпіонату Білорусії з футболу.

Перший тайм минув без забитих м'ячів, але більше моментів виникало біля воріт гостей. На 63 хвилині контратака призвела до призначення пенальті по воротам клубу з Бреста, який реалізував Чухлій.

Згодом футболіст "Динамо" в чужій карній зоні отримав удар ногою через, що в нього з'явилося розсічення на лобі, проте суддівська бригада пропустила цей момент та не покарали суперника. Натомість "Славія" відповіла голом. Дальній удар клубу завершився потраплянням ігрового снаряду у стійку, а далі його добив Котляров.

До кінця гри автогол Тимонюка допоміг "Динамо" відіграти один м'яч – 1:2.

Артем Мілевський провів повний матч за команду з Бресту, Олександр Нойок вийшов на заміну на 78 хвилині, а Євген Хачеріді просидів усю гру в запасі.

Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19

Примітно, що минулого туру "Славія" завдала поразки багаторазовому чемпіонові Білорусії "БАТЕ".

Додамо також, "Динамо" має 4 очки і 8 сходинка першості.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Сезон, ФК Динамо (Брест), Славия, Білорусь, Поразка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
02 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
03 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
04 Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
05 ФК "БАТЕ" перервав серію поразок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся