Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус

Новини спорту:Долорес Сала Карріо було 82 роки.

Мати головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли - Долорес Сала Карріо померла в понеділок, 6 квітня, від коронавірусу в каталонському місті Манреса. Їй було 82 роки, повідомляє сайт "Ман Сіті".

"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють свої найщиріші співчуття у цей сумний час для Пепа, його родини і всіх його друзів", - йдеться в повідомленні "Ман Сіті".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Держись, Пеп #коронавирус #гвардиола #новости Публикация от ProFootball (@pro.football) 6 Апр 2020 в 8:07 PDT

У березні Гвардіола пожертвував мільйон євро в фонд боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Грошові кошти пішли на придбання необхідного медичного обладнання і медикаменти.

Нагадаємо, в зв'язку з пандемією коронавірусу призупинили на невизначений термін чемпіонат Англії та інші європейські чемпіонати.