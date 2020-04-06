Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус

Мати головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли - Долорес Сала Карріо померла в понеділок, 6 квітня, від коронавірусу в каталонському місті Манреса. Їй було 82 роки, повідомляє сайт "Ман Сіті".
"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють свої найщиріші співчуття у цей сумний час для Пепа, його родини і всіх його друзів", - йдеться в повідомленні "Ман Сіті".
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У березні Гвардіола пожертвував мільйон євро в фонд боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Грошові кошти пішли на придбання необхідного медичного обладнання і медикаменти.
Нагадаємо, в зв'язку з пандемією коронавірусу призупинили на невизначений термін чемпіонат Англії та інші європейські чемпіонати.