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Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус

Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
18:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новини спорту:Долорес Сала Карріо було 82 роки.

Мати головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли - Долорес Сала Карріо померла в понеділок, 6 квітня, від коронавірусу в каталонському місті Манреса. Їй було 82 роки, повідомляє сайт "Ман Сіті".

"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють свої найщиріші співчуття у цей сумний час для Пепа, його родини і всіх його друзів", - йдеться в повідомленні "Ман Сіті".

 
 
 
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Держись, Пеп #коронавирус #гвардиола #новости

Публикация от ProFootball (@pro.football)

У березні Гвардіола пожертвував мільйон євро в фонд боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Грошові кошти пішли на придбання необхідного медичного обладнання і медикаменти.

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Нагадаємо, в зв'язку з пандемією коронавірусу призупинили на невизначений термін чемпіонат Англії та інші європейські чемпіонати.

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Все по темі:

ФК Ман Сити, Футбол, Тренер, Хосеп Гвардиола, Коронавірус.
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