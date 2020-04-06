Президент УЄФА висловився з приводу команди "Ліверпуль"

Новини спорту:Александр Чеферін дуже хоче, аби цей сезон дограли.

Президент УЄФА Александр Чеферін впевнений, що "Ліверпуль" отримає чемпіонський титул АПЛ, навіть незважаючи на те, чи зможуть в Англії дограти чемпіонат, повідомляє видання Ekipa.

"Я не бачу сценарію, при якому "Ліверпуль" залишається без титулу. Якщо АПЛ відновлять, то вони майже напевно виграють чемпіонат. Теоретично ще не все вирішено, але фактично "Ліверпуль" перебуває на межі чемпіонства.

"Розумію, що фанати будуть розчаровані, якщо це станеться при порожніх трибунах або навіть в офісах на переговорах, але я вірю, що вони так чи інакше отримають титул", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, АПЛ призупинили через епідемію коронавірусу. На момент зупинки чемпіонату "Ліверпуль" випереджав найближчого конкурента "Манчестер Сіті" на 25 очок. Аби виграти титул "Ліверпулю" було достатньо здобути ще дві перемоги.