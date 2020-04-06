Скачать
Понеділок, 06.04.2020
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Президент УЕФА: Серия А будет завершена
Президент УЕФА: Серия А будет завершена
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Президент УЄФА висловився з приводу команди "Ліверпуль"

Президент УЄФА висловився з приводу команди "Ліверпуль"
20:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Александр Чеферін дуже хоче, аби цей сезон дограли.

Президент УЄФА Александр Чеферін впевнений, що "Ліверпуль" отримає чемпіонський титул АПЛ, навіть незважаючи на те, чи зможуть в Англії дограти чемпіонат, повідомляє видання Ekipa.

"Я не бачу сценарію, при якому "Ліверпуль" залишається без титулу. Якщо АПЛ відновлять, то вони майже напевно виграють чемпіонат. Теоретично ще не все вирішено, але фактично "Ліверпуль" перебуває на межі чемпіонства.

"Розумію, що фанати будуть розчаровані, якщо це станеться при порожніх трибунах або навіть в офісах на переговорах, але я вірю, що вони так чи інакше отримають титул", - заявив Чеферін.

Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус

Нагадаємо, АПЛ призупинили через епідемію коронавірусу. На момент зупинки чемпіонату "Ліверпуль" випереджав найближчого конкурента "Манчестер Сіті" на 25 очок. Аби виграти титул "Ліверпулю" було достатньо здобути ще дві перемоги.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

УЄФА, Ливерпуль, Александр Чеферин, Футбольна команда.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Роналду кинув виклик спортсменам у вправі на прес (Відео)
02 Баскетболіст Тоні Паркер може стати президентом ФК “Ліон”
03 Коронавірус зіпсував заплановані бої українським топ-боксерам
04 Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
05 Український баскетболіст розповів, як поборов коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся