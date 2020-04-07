ФК "ПСЖ" хоче купити одного з найдорожчих захисників світу

Новини спорту:Африканець має стати заміною 35-річному бразильцю Тьяго Сільві.

Захисник збірної Сенегалу та італійського "Наполі" Каліду Кулібалі може продовжити кар'єру в "ПСЖ", інформує УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Італійська сторона бажала виручити 80 млн. євро, проте наразі сторони близькі до угоди за 75 млн. євро. Видання стверджує, що центрбек підпише угоду на 5-ть років із зарплатою в 10 млн. євро в рік.

Зазначимо, що гравець, трансферна вартість якого складає 70 млн. євро (входить до топ-10 найдорожчих оборонців планети), провів цього сезону 15 матчів в Серії А.