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У легенди «Ліверпуля» Далгліша виявили коронавірус

У легенди «Ліверпуля» Далгліша виявили коронавірус
09:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: theguardian.com

Новини спорту:У ролі гравця Далгліш виступав за «Ліверпуль» з 1977 по 1990 рік.

У складі «Ліверпуля» Далгліш шість разів вигравав чемпіонат Англії та тричі ставав володарем Кубка чемпіонів.

У відомого в минулому футболіста і тренера «Ліверпуля» Кенні Далгліша діагностували коронавірус, повідомляє The Guardian.

Зараження коронавірусом виявили у 69-річного Кенні Далгліша випадково. Його відвезли до лікарні для лікування, яке вимагало введення антибіотиків. Одночасно у нього взяли тест на COVID-19, який дав позитивний результат. При цьому у легендарного шотландця не виявили ніяких симптомів захворювання коронавірусом, які є у більшості пацієнтів.

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Нагадаємо, що в ролі гравця Далгліш виступав за «Ліверпуль» з 1977 по 1990 рік. В якості головного тренера він працював з «Ліверпулем» з 1985 по 1991 рік, а також з 2011 по 2012 рік.

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Далглиш, Ливерпуль, Хвороба, Коронавірус.
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