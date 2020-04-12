Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"

Новини спорту:На момент зупинки чемпіонату Словаччини "Нітра" посідає п'яте місце у другій шістці команд.

Словацький футбольний клуб "Нітра" та український тренер Анатолій Дем'яненко припинили співпрацю. Причини звільнення поки залишаються невідомими, повідомляє Sport Arena.

Під керівництвом українського тренера, словацька команда зіграла чотири матчі, здобувши одну перемогу і одного разу зігравши внічию. Ще два поєдинки "Нітра" програла.

60-річний Дем'яненко очолив "Нітру" на початку нинішнього року. До цього він не тренував протягом семи років - після того, як 2013-го залишив луцьку "Волинь".

Дем'яненко також відомий по роботі з київським "Динамо" (2005-2007 роки). Пізніше український тренер працював з азербайджанським "Нефтчі" та "Насафом" з Узбекистану.

З "Динамо" Дем'яненко вигравав чемпіонат, а також двічі ставав володарем Кубка та Суперкубка України. З "Насафом" 2011 року став переможцем Кубка АФК - другого за статусом клубного турніру Азії.