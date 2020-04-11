Тренер "Ліверпуля" на ізоляції через коронавірус

Новини спорту:Кенні Далгліш відчуває себе добре - симптомів хвороби у нього немає.

У знаменитого футболіста і тренера Кенні Далгліша був виявлений коронавірус.

Про це повідомив офіційний сайт "Ліверпуля".

У середу, 8 квітня, 69-річний Далгліш був госпіталізований для лікування іншої інфекції, однак у рамках нових заходів обережності йому зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Зараз симптомів захворювання у нього немає. Тепер Далгліш знаходиться на самоізоляції разом зі своєю родиною.

Кенні Далгліш провів за "Ліверпуль" понад 300 матчів і став шестиразовим чемпіоном Англії в складі команди. Також він тричі приводив мерсисайдців до титулу в АПЛ вже в якості тренера. Крім того, фахівець вигравав Прем'єр-лігу з "Блекберном" в сезоні-1994/95.