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Тренер "Ліверпуля" на ізоляції через коронавірус

Тренер "Ліверпуля" на ізоляції через коронавірус
15:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Кенні Далгліш відчуває себе добре - симптомів хвороби у нього немає.

У знаменитого футболіста і тренера Кенні Далгліша був виявлений коронавірус.

Про це повідомив офіційний сайт "Ліверпуля".

У середу, 8 квітня, 69-річний Далгліш був госпіталізований для лікування іншої інфекції, однак у рамках нових заходів обережності йому зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Зараз симптомів захворювання у нього немає. Тепер Далгліш знаходиться на самоізоляції разом зі своєю родиною.

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Кенні Далгліш провів за "Ліверпуль" понад 300 матчів і став шестиразовим чемпіоном Англії в складі команди. Також він тричі приводив мерсисайдців до титулу в АПЛ вже в якості тренера. Крім того, фахівець вигравав Прем'єр-лігу з "Блекберном" в сезоні-1994/95.

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Футбол, Ливерпуль, Коронавірус, Кенни Далглиш.
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