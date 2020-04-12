Розіграш чемпіонату Білорусі з футболу продовжується

Новини спорту:Наразі лідерами перегонів є "Торпедо-БелАЗ" і "Енергетик-БГУ" – по 9 балів. "Слуцк" і "Вітебськ" мають по сім балів.

В єдиному європейському футбольному чемпіонаті, який продовжує функціонувати – чемпіонаті Білорусі, відбулися три баталії 4-го туру, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

У головному протистоянні ФК "Торпедо-БелАЗ" завдав першої поразки в сезоні "Енергетику-БГУ" – 2:0. За переможців забив Хачатурян та бразилець Рамос.

Своє падіння в турнірній таблиці продовжило "Динамо" з Мінська, яке поступилося в гостях ФК "Городея" – 1:0. У складі виїзного колективу повний матч провів українець Сухоцький.

У зустрічі "Слуцк" – "Вітебськ" була зафіксована нічия 1:1. За господарів повну гру провели наші земляки Чеботаєв та Тетеренко, за "Вітебськ" – Каленчук.