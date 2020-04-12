Новини спорту:Динамівці тренуються вдома і на базі, щодня вона звітують про свій стан здоров’я.

Півзахисник "Динамо" Карлос де Пена розповів про тренування в умовах карантину. Уругваєць зізнався клубному сайту, що кілька разів в тиждень приїжджає на клубну базу, де виконує бігові вправи і займається з м'ячем.

"Тренуюся щодня за винятком неділі. Це наш вихідний, щоб організм відпочивав від фізичних навантажень, таким чином виходить звичний тижневий цикл. Також 3-4 рази на тиждень їжджу на базу, де тренуюся під наглядом нашого тренера з фізпідготовки. Там я в основному виконую роботу з м'ячем і бігову роботу .

Вдома я дотримуюся тієї програми, яку нам надсилають з клубу, також додаю деякі свої вправи. Кожен день я на зв'язку з тренером з фізичної підготовки.

Медичний персонал має повну інформацію про наш стан. Кожен день ми зобов'язані відправляти дані про температуру тіла і доповідати про самопочуття. Про будь-які проблеми зі здоров'ям ми повинні негайно повідомляти нашим докторам", - розповів де Пена.

Нагадаємо, чемпіонат України тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу. "Динамо" пішло на вимушену паузу на третьому місці в турнірній таблиці.

Керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.