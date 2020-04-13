Колишній воротар ФК "Челсі" Пітер Бонетті помер

Новини спорту:Про причини смерті англійця інформація відсутня.

Колишній воротар ФК "Челсі" та національної збірної Англії Пітер Бонетті помер у 78-річному віці, повідомляє УНН з посиланням на сайт лондонського клубу.

“Наш колишній воротар помер в результаті тривалої хвороби. Всі в „Челсі“ приносять свої щирі і глибокі співчуття сім’ї та близьким Пітера”, - сказано у зверненні “Челсі”.

Зауважимо, що за свою професійну кар’єру в “Челсі” Бонетті провів 729 матчів. Тільки його капітан, Рон Харріс, має на своєму рахунку більше зустрічей за “синіх”. До січня 2014 роки за Бонетті зберігався рекорд за кількістю сухих матчів, проте його перевершив Петр Чех. Також Бонетті виграв “золото” чемпіонату світу з футболу 1966 року в складі англійської збірної.

Як повідомлялося раніше, інший чемпіон світу-1966 року захворів на коронавірус.