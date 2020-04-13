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Директор ФІФА Еміліо Гарсія Сільвер заявив про зміни в майбутньому трансферному вікні

Директор ФІФА Еміліо Гарсія Сільвер заявив про зміни в майбутньому трансферному вікні
08:11 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Причиною змін переходів гравців майбутнім літом стала пандемія коронавірусу.

Юридичний директор ФІФА Еміліо Гарсія Сільвер заявив, що футболістам, чиї контракти закінчуються 30 червня, буде дозволено залишати свої клуби, інформує УНН з посиланням на "AS".

"1 липня трансферний ринок не відкриється. ФІФА не може продовжувати контракти футболістів після 30 червня, але терміни трансферних вікон не будуть колишніми, тому гравці не зможуть зареєструватися в інших командах. Якщо оренда закінчується 30 червня, гравець теоретично повинен повернутися в свій клуб, але вікно реєстрації буде закрито", - наголосив Сільвер.

Колишній воротар ФК "Челсі" Пітер Бонетті помер

Нагадаємо, що ФІФА підвищила віковий бар'єр в ОІ-2020. 

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ФИФА, Футбол, Директор, Зміни, Еміліо Гарсія Сільвер, Трансферне вікно.
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