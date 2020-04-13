Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго

Новини спорту:Мішель Ідальго помер з природних причин.

У віці 87 років помер відомий в минулому французький тренер Мішель Ідальго.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Француз помер з природних причин. Ідальго з 1976-го по 1984-й рік очолював національну збірну Франції і допоміг їй завоювати перший трофей в історії - Кубок чемпіонів Європи-1984. Спеціаліст відомий тим, що придумав в національній команді зв'язку, яку назвали "чарівний квадрат".

До неї увійшли креативні півзахисники Мішель Платіні, Ален Жиресс, Жан Тігана і Луїс Фернандес.

"Мішель Ідальго - одне з найбільших імен у французькому футболі. Своїм стилем гри, яскравою особистістю і пристрастю він вплинув на міжнародний футбол і підвищив популярність футболу всередині країни", - заявив президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Грае.