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Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго

Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
19:24 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Мішель Ідальго помер з природних причин.

У віці 87 років помер відомий в минулому французький тренер Мішель Ідальго.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Француз помер з природних причин. Ідальго з 1976-го по 1984-й рік очолював національну збірну Франції і допоміг їй завоювати перший трофей в історії - Кубок чемпіонів Європи-1984. Спеціаліст відомий тим, що придумав в національній команді зв'язку, яку назвали "чарівний квадрат".

До неї увійшли креативні півзахисники Мішель Платіні, Ален Жиресс, Жан Тігана і Луїс Фернандес.

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"Мішель Ідальго - одне з найбільших імен у французькому футболі. Своїм стилем гри, яскравою особистістю і пристрастю він вплинув на міжнародний футбол і підвищив популярність футболу всередині країни", - заявив президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Грае.

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УЄФА, Футбол, Мишель Идальго, Футбольний тренер.
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