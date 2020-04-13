Динамо вирішило достроково вийти з карантину

Новини спорту:Команда буде поступово набирати форму на клубній базі.

У київському "Динамо" прийнято рішення відновити тренування в умовах карантину.

Про це в Twitter повідомив журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, у понеділок, 13 квітня, гравці почнуть тренування групами під наглядом тренерів, фізіотерапевтів та лікарів на полях бази в Конча-Заспі та стадіоні "Динамо".

Нагадаємо, карантин в Україні буде діяти як мінімум до 24 квітня.

Станом на 13 квітня в країні зафіксовано 3102 випадки зараження CODID-19, а також 93 смерті. Чемпіонат України з футболу, як і більшість європейських турнірів, був зупинений на невизначений термін.