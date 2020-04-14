Запасний план: "Барселона визначилась із варіантом замість Неймара

Новини спорту:Коман вже має відмінний послужний список. Він двічі виграв Лігу 1 з “ПСЖ”, виграв Скудетто Серії А з “Ювентусом”, а також має чотири титули Бундесліги.

Французький вінгер Кінгслі Коман стане запасним варіантом для "Барселони" на літньому трансферному ринку, повідомляє УНН з посиланням на "Sport.es".

Попри націленість “Барселони” на підписання нинішнього літа Лаутаро Мартінеса з “Інтера” і Неймара з “ПСЖ”, Коман міг би стати альтернативою в разі невдачі будь-якої з двох перших операцій.

Таким чином, подальші дії “синьо-гранатових” залежать від позиції, яку займуть “Інтер” і “ПСЖ”.

Зазначено, що у разі все-таки придбання Комана, каталонцям необхідно буде витратитися близько 60 млн. євро.